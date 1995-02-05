Носик Анатолий Макарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.11.1941
Дата смерти05.02.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1941
Отец: не указан
Мать: Носик Клавдия Сергеевна
Рождение ребёнка
02.11.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Носик Валентина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Носик Валентина Ивановна
Смерть
05.02.1995
Калачинск, Калачинский муниципальный район, Омская область