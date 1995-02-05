Носик Анатолий Макарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носик Анатолий Макарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1941

Дата смерти

05.02.1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Жена

1939 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1941

Отец: не указан

Мать: Носик Клавдия Сергеевна

Рождение ребёнка
02.11.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Носик Валентина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Носик Валентина Ивановна

Смерть
05.02.1995
Калачинск, Калачинский муниципальный район, Омская область
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