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Бидный Афанасий

Место рождения

Конские Раздоры

Дата рождения

1886

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Бидный Михаил

Мать: Акилина Радионова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марусенко Анна Данилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марусенко Анна Данилова

Рождение ребёнка
23.08.1905

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Марусенко Анна Данилова

Рождение ребёнка
10.06.1907

Сын: Бидный Антоний

Мать ребёнка: Марусенко Анна Данилова

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