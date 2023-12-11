Бидный Афанасий
Место рождения
Дата рождения1886
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Бидный Михаил
Мать: Акилина Радионова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марусенко Анна Данилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марусенко Анна Данилова
Рождение ребёнка
23.08.1905
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Марусенко Анна Данилова
Рождение ребёнка
10.06.1907
Сын: Бидный Антоний
Мать ребёнка: Марусенко Анна Данилова