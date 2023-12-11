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Марусенко Анна Данилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1886 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бидный Афанасий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бидный Афанасий

Рождение ребёнка
23.08.1905

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Бидный Афанасий

Рождение ребёнка
10.06.1907

Сын: Бидный Антоний

Отец ребёнка: Бидный Афанасий

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