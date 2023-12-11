Марусенко Анна Данилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бидный Афанасий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бидный Афанасий
Рождение ребёнка
23.08.1905
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Бидный Афанасий
Рождение ребёнка
10.06.1907
Сын: Бидный Антоний
Отец ребёнка: Бидный Афанасий