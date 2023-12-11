Акилина Радионова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бидный Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бидный Михаил
Рождение ребёнка
1886
Сын: Бидный Афанасий
Отец ребёнка: Бидный Михаил
Рождение ребёнка
1888
Сын: Макарий
Отец ребёнка: Бидный Михаил
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Мелания
Отец ребёнка: Бидный Михаил
Рождение ребёнка
10.09.1904
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Бидный Михаил
Рождение ребёнка
23.05.1909
Сын: Феодор
Отец ребёнка: Бидный Михаил