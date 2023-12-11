Акилина Радионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акилина Радионова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1886 г.р.
1888 г.р.
1891 г.р.
1904 г.р.
1909 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бидный Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бидный Михаил

Рождение ребёнка
1886

Сын: Бидный Афанасий

Отец ребёнка: Бидный Михаил

Рождение ребёнка
1888

Сын: Макарий

Отец ребёнка: Бидный Михаил

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Мелания

Отец ребёнка: Бидный Михаил

Рождение ребёнка
10.09.1904

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Бидный Михаил

Рождение ребёнка
23.05.1909

Сын: Феодор

Отец ребёнка: Бидный Михаил

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