Бидный Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бедный Сидор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Радионова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Радионова
Рождение ребёнка
1886
Сын: Бидный Афанасий
Мать ребёнка: Акилина Радионова
Рождение ребёнка
1888
Сын: Макарий
Мать ребёнка: Акилина Радионова
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Мелания
Мать ребёнка: Акилина Радионова
Рождение ребёнка
10.09.1904
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Акилина Радионова
Рождение ребёнка
23.05.1909
Сын: Феодор
Мать ребёнка: Акилина Радионова
Рождение ребёнка
16.09.1916
Сын: Григорий
Мать ребёнка: Акилина Павлова