Бидный Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБидный Михаил

Бидный Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1837 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

1886 г.р.
1888 г.р.
1891 г.р.
1904 г.р.
1909 г.р.
1916 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бедный Сидор

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Павлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Радионова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Павлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Радионова

Рождение ребёнка
1886

Сын: Бидный Афанасий

Мать ребёнка: Акилина Радионова

Рождение ребёнка
1888

Сын: Макарий

Мать ребёнка: Акилина Радионова

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Мелания

Мать ребёнка: Акилина Радионова

Рождение ребёнка
10.09.1904

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Акилина Радионова

Рождение ребёнка
23.05.1909

Сын: Феодор

Мать ребёнка: Акилина Радионова

Рождение ребёнка
16.09.1916

Сын: Григорий

Мать ребёнка: Акилина Павлова

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