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Архип Иванов

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Место рождения

д.Битого Камня Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

До 1815 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1815

Отец: ?

Мать: ?

д.Битого Камня Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.07.1833

Жена: Мария Архипова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
12.01.1837

Сын: Павел Архипов

Мать ребёнка: Мария Архипова

д.Цурково
Рождение ребёнка
12.09.1838

Дочь: София Архипова

Мать ребёнка: Мария Архипова

д.Цурково
Рождение ребёнка
20.11.1840

Сын: Филимон Архипов

Мать ребёнка: Мария Архипова

д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.01.1843

Дочь: Ксения Архипова

Мать ребёнка: Мария Архипова

д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.01.1843

Дочь: Татьяна Архипова

Мать ребёнка: Мария Архипова

д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.03.1856

Сын: Яков Архипов

Мать ребёнка: Мария Архипова

д.Цурково
Рождение ребёнка
04.06.1857

Сын: Фёдор Архипов

Мать ребёнка: Мария Архипова

д.Цурково
Смерть
Неизвестно
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