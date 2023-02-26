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Мария Архипова

Место рождения

д.Битого Камня Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1789 г.р.

Мать

До 1789 г.р.

Муж

До 1815 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1815

Отец: Архип Васильев

Мать: Ирина Авдеева

д.Битого Камня Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.07.1833

Муж: Архип Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
12.01.1837

Сын: Павел Архипов

Отец ребёнка: Архип Иванов

д.Цурково
Рождение ребёнка
12.09.1838

Дочь: София Архипова

Отец ребёнка: Архип Иванов

д.Цурково
Рождение ребёнка
20.11.1840

Сын: Филимон Архипов

Отец ребёнка: Архип Иванов

д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.01.1843

Дочь: Ксения Архипова

Отец ребёнка: Архип Иванов

д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.01.1843

Дочь: Татьяна Архипова

Отец ребёнка: Архип Иванов

д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.03.1856

Сын: Яков Архипов

Отец ребёнка: Архип Иванов

д.Цурково
Рождение ребёнка
04.06.1857

Сын: Фёдор Архипов

Отец ребёнка: Архип Иванов

д.Цурково
Смерть
Неизвестно