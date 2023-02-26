Мария Архипова
Место рожденияд.Битого Камня Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1815
Отец: Архип Васильев
Мать: Ирина Авдеева
д.Битого Камня Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.07.1833
Муж: Архип Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
12.01.1837
Сын: Павел Архипов
Отец ребёнка: Архип Иванов
д.Цурково
Рождение ребёнка
12.09.1838
Дочь: София Архипова
Отец ребёнка: Архип Иванов
д.Цурково
Рождение ребёнка
20.11.1840
Сын: Филимон Архипов
Отец ребёнка: Архип Иванов
д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.01.1843
Дочь: Ксения Архипова
Отец ребёнка: Архип Иванов
д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.01.1843
Дочь: Татьяна Архипова
Отец ребёнка: Архип Иванов
д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.03.1856
Сын: Яков Архипов
Отец ребёнка: Архип Иванов
д.Цурково
Рождение ребёнка
04.06.1857
Сын: Фёдор Архипов
Отец ребёнка: Архип Иванов
д.Цурково
Смерть
Неизвестно