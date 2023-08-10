Мавра Прокофьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мирон Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Александров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасим Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Александров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фёдор Александров
Рождение ребёнка
1853
Сын: Лаврентий Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Александров
Смерть
Неизвестно