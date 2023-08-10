Мавра Прокофьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мавра Прокофьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1836 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мирон Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Александров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасим Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Александров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдор Александров

Рождение ребёнка
1853

Сын: Лаврентий Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Александров

Смерть
Неизвестно

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