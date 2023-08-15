Герасим Фёдоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фёдор Александров
Мать: Мавра Прокофьева
Рождение ребёнка
10.10.1902
Мать ребёнка: Мария Никанорова
Рождение ребёнка
30.07.1904
Дочь: Евдокия Герасимова
Мать ребёнка: Мария Никанорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Никанорова
Смерть
Неизвестно