Герасим Фёдоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасим Фёдоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фёдор Александров

Мать: Мавра Прокофьева

Рождение ребёнка
10.10.1902

Сын: Миронов Иван Герасимов

Мать ребёнка: Мария Никанорова

Рождение ребёнка
30.07.1904

Дочь: Евдокия Герасимова

Мать ребёнка: Мария Никанорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Никанорова

Смерть
Неизвестно
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