Охрименко Ион Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.01.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1928
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Охрименко (Сысоева) Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Охрименко (Сысоева) Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Охрименко (Сысоева) Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно