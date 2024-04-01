Охрименко Ион Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Охрименко Ион Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.01.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

1907 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1928

Отец: Охрименко Петр Колхоз Им. Сталина Д. Новый Быт Иванович

Мать: Охрименко (Артющик) Зоя Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Охрименко (Сысоева) Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Охрименко (Сысоева) Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Охрименко (Сысоева) Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Охрименко (Очкалова) Любовь

Смерть
Неизвестно

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