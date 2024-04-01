Охрименко (Сысоева) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Охрименко (Сысоева) Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Охрименко Ион Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Охрименко Ион Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Охрименко Ион Петрович

Смерть
Неизвестно

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