Охрименко (Артющик) Зоя Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Охрименко (Артющик) Зоя Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Артющик Андрей Яковлевич

Мать: Артющик Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Охрименко Петр Колхоз Им. Сталина Д. Новый Быт Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Охрименко Петр Колхоз Им. Сталина Д. Новый Быт Иванович

Рождение ребёнка
24.01.1928

Сын: Охрименко Ион Петрович

Отец ребёнка: Охрименко Петр Колхоз Им. Сталина Д. Новый Быт Иванович

Рождение ребёнка
19.10.1929

Сын: Охрименко Том Петрович

Отец ребёнка: Охрименко Петр Колхоз Им. Сталина Д. Новый Быт Иванович

Рождение ребёнка
21.?.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Охрименко Петр Колхоз Им. Сталина Д. Новый Быт Иванович

Рождение ребёнка
02.06.1935

Дочь: (Охрименко) Наталья Петровна

Отец ребёнка: Охрименко Петр Колхоз Им. Сталина Д. Новый Быт Иванович

Смерть
Неизвестно

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