Охрименко (Артющик) Зоя Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Артющик Андрей Яковлевич
Мать: Артющик Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Охрименко Петр Колхоз Им. Сталина Д. Новый Быт Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.01.1928
Рождение ребёнка
19.10.1929
Рождение ребёнка
21.?.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Охрименко Петр Колхоз Им. Сталина Д. Новый Быт Иванович
Рождение ребёнка
02.06.1935
Смерть
Неизвестно