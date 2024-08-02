Сеньков Антон Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
29.09.1903 ст.
Воскресенская церковь
Рождение ребёнка
17.09.1906 ст.
Дочь: Анна Антоновна
Мать ребёнка: Сенькова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
19.09.1908
Дочь: Сенькова Анна Антоновна
Мать ребёнка: Сенькова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Сенькова Евдокия Федоровна
Аргамаково, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно