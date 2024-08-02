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Сеньков Антон Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
29.09.1903 ст.

Жена: Сенькова Евдокия Федоровна

Исады, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Воскресенская церковь
Рождение ребёнка
17.09.1906 ст.

Дочь: Анна Антоновна

Мать ребёнка: Сенькова Евдокия Федоровна

Исады, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
19.09.1908

Дочь: Сенькова Анна Антоновна

Мать ребёнка: Сенькова Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Сеньков Иван Антонович

Мать ребёнка: Сенькова Евдокия Федоровна

Аргамаково, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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