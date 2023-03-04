деревня Аргамаково, Спасский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Аргамаково

Спасский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Рязанской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Спасский уезд
3296Аграмаково, д. вл.при оз. Прямике.101445225240

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Спасский уезд
Д. Аргамакова35Дети Ник. Ив. Кожина95924
С. Исиды и Д. Аргамаково и Руднева47Ив. Ив. Кожин2551047
С. Исиды и Д. Аргамаково и Руднева47Ив. Ив. Кожин2551047

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Спасский уезд, Исадская волость
1275. Аргамаково, деревня бывшая владельческая, при озере Прямике, дворов 112, жителей 626

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Спасский уезд, Исадская волость
Аграмаково, Руднево тож деревня8960при озере Прямике173629627125662101ИсадыЦерк. дер., земск. шк. см.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Спасский район
295Аргамаководеревня54°25'с.ш.40°31'в.д.N-37-058

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Спасский муниципальный район, Исадское сельское поселение
61646446101д Аргамаководеревня

Мы используем куки для улучшения работы сайта.