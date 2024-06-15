Посохин Федор Дмитриевич 13.05.1813 — найти родственников по фамилии на Familio
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Посохин Федор Дмитриевич

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

13.05.1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1813

Отец: Посохин Дмитрий Ларионович

Мать: Посохина Ксения Прокопьевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Посохина Елена Александрова

Работа или профессия
Неизвестно
рекрут 1846
Рождение ребёнка
1839

Дочь: (Посохина) Марья Федоровна

Мать ребёнка: Посохина Елена Александрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: (Посохина) Марья Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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