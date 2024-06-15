Посохин Федор Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения13.05.1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1813
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
рекрут 1846
Рождение ребёнка
1839
Дочь: (Посохина) Марья Федоровна
Мать ребёнка: Посохина Елена Александрова
Рождение ребёнка
1839
Дочь: (Посохина) Марья Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно