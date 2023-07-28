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Посохин Дмитрий Ларионович

Место рождения

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1774

Дата смерти

01.12.1826

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Посохин Ларион Филиппович

Мать: Посохина Прасковья Степанова

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.11.1797

Дочь: Варвара Дмитриевна

Мать ребёнка: Посохина Ксения Прокопьевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.06.1800

Сын: Посохин Петр Дмитриевич

Мать ребёнка: Посохина Ксения Прокопьевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.01.1804

Сын: Посохин Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Посохина Ксения Прокопьевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.09.1806

Дочь: Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Посохина Ксения Прокопьевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.03.1810

Сын: Посохин Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Посохина Ксения Прокопьевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.03.1810

Сын: Посохин Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Посохина Ксения Прокопьевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.05.1813

Сын: Посохин Федор Дмитриевич

Мать ребёнка: Посохина Ксения Прокопьевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.09.1816

Сын: Посохин Андрей Дмитриевич

Мать ребёнка: Посохина Ксения Прокопьевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.11.1818

Сын: Посохин Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Посохина Ксения Прокопьевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Посохина Ксения Прокопьевна

Работа или профессия
Неизвестно
купец 3 г
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
01.12.1826
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: чахоткою