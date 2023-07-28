Посохин Дмитрий Ларионович
Место рождения
Дата рождения1774
Дата смерти01.12.1826
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Рождение ребёнка
24.11.1797
Дочь: Варвара Дмитриевна
Мать ребёнка: Посохина Ксения Прокопьевна
Рождение ребёнка
25.06.1800
Мать ребёнка: Посохина Ксения Прокопьевна
Рождение ребёнка
08.01.1804
Мать ребёнка: Посохина Ксения Прокопьевна
Рождение ребёнка
01.09.1806
Дочь: Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Посохина Ксения Прокопьевна
Рождение ребёнка
14.03.1810
Сын: Посохин Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Посохина Ксения Прокопьевна
Рождение ребёнка
14.03.1810
Сын: Посохин Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Посохина Ксения Прокопьевна
Рождение ребёнка
13.05.1813
Мать ребёнка: Посохина Ксения Прокопьевна
Рождение ребёнка
27.09.1816
Сын: Посохин Андрей Дмитриевич
Мать ребёнка: Посохина Ксения Прокопьевна
Рождение ребёнка
03.11.1818
Сын: Посохин Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: Посохина Ксения Прокопьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
купец 3 г
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.12.1826
Причина смерти: чахоткою