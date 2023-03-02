Шейнкер (Шейнкер (Бравая)) Фрада Герциковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти06.07.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Бракосочетание
1919
Аарон Вениаминович Шенкер
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Scheinker Margarita
Отец ребёнка: Шейнкер Арнольд Вениаминович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Victoria
Отец ребёнка: Шейнкер Арнольд Вениаминович
Смерть
06.07.1964
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния