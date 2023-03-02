Шейнкер (Шейнкер (Бравая)) Фрада Герциковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шейнкер (Шейнкер (Бравая)) Фрада Герциковна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

06.07.1964

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Бравый Герциг Мовшевич

Мать: Бравая Рахель (Рохля) Залман-Зеликовна

Бракосочетание
1919

Муж: Шейнкер Арнольд Вениаминович

Аарон Вениаминович Шенкер
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Scheinker Margarita

Отец ребёнка: Шейнкер Арнольд Вениаминович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Victoria

Отец ребёнка: Шейнкер Арнольд Вениаминович

Смерть
06.07.1964
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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