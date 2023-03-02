Бравая (Косина) Рахель (Рохля) Залман-Зеликовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смерти1916
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Бравый Зелик-Залман
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1866
Отец ребёнка: Бравый Герциг Мовшевич
Рождение ребёнка
1866
Отец ребёнка: Бравый Герциг Мовшевич
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Бравый Герциг Мовшевич
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Кисельгоф Рона Герциковна
Отец ребёнка: Бравый Герциг Мовшевич
Рождение ребёнка
1879
Сын: Бравый Хаим-Бер
Отец ребёнка: Бравый Герциг Мовшевич
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Шлифинсон Малка Герциковна
Отец ребёнка: Бравый Герциг Мовшевич
Рождение ребёнка
1885
Сын: Бравый Самуил
Отец ребёнка: Бравый Герциг Мовшевич
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Шейнкер Фрада Герциковна
Отец ребёнка: Бравый Герциг Мовшевич
Рождение ребёнка
09.07.1891
Отец ребёнка: Бравый Герциг Мовшевич
Велиж, Велижский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бравый Герциг Мовшевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1916