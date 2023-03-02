Бравая (Косина) Рахель (Рохля) Залман-Зеликовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бравая (Косина) Рахель (Рохля) Залман-Зеликовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

1916

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Бравый Зелик-Залман

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1866

Сын: Бравый Мовша Герцикович

Отец ребёнка: Бравый Герциг Мовшевич

Рождение ребёнка
1866

Сын: Бравый Абрам Герцикович

Отец ребёнка: Бравый Герциг Мовшевич

Рождение ребёнка
1873

Сын: Бравый Неух Герцикович

Отец ребёнка: Бравый Герциг Мовшевич

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Кисельгоф Рона Герциковна

Отец ребёнка: Бравый Герциг Мовшевич

Рождение ребёнка
1879

Сын: Бравый Хаим-Бер

Отец ребёнка: Бравый Герциг Мовшевич

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Шлифинсон Малка Герциковна

Отец ребёнка: Бравый Герциг Мовшевич

Рождение ребёнка
1885

Сын: Бравый Самуил

Отец ребёнка: Бравый Герциг Мовшевич

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Шейнкер Фрада Герциковна

Отец ребёнка: Бравый Герциг Мовшевич

Рождение ребёнка
09.07.1891

Сын: Бравый Лев Герцикович

Отец ребёнка: Бравый Герциг Мовшевич

Велиж, Велижский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бравый Борис Герцикович

Отец ребёнка: Бравый Герциг Мовшевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бравый Герциг Мовшевич

Смерть
1916
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