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Бравый Герциг Мовшевич

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Место рождения

Бончарово, Торопецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Бравая ?

Мать: ?

Бончарово, Торопецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Бравый Мовша Герцикович

Мать ребёнка: Бравая Рахель (Рохля) Залман-Зеликовна

Рождение ребёнка
1866

Сын: Бравый Абрам Герцикович

Мать ребёнка: Бравая Рахель (Рохля) Залман-Зеликовна

Рождение ребёнка
1873

Сын: Бравый Неух Герцикович

Мать ребёнка: Бравая Рахель (Рохля) Залман-Зеликовна

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Кисельгоф Рона Герциковна

Мать ребёнка: Бравая Рахель (Рохля) Залман-Зеликовна

Рождение ребёнка
1879

Сын: Бравый Хаим-Бер

Мать ребёнка: Бравая Рахель (Рохля) Залман-Зеликовна

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Шлифинсон Малка Герциковна

Мать ребёнка: Бравая Рахель (Рохля) Залман-Зеликовна

Рождение ребёнка
1885

Сын: Бравый Самуил

Мать ребёнка: Бравая Рахель (Рохля) Залман-Зеликовна

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Шейнкер Фрада Герциковна

Мать ребёнка: Бравая Рахель (Рохля) Залман-Зеликовна

Рождение ребёнка
09.07.1891

Сын: Бравый Лев Герцикович

Мать ребёнка: Бравая Рахель (Рохля) Залман-Зеликовна

Велиж, Велижский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бравый Борис Герцикович

Мать ребёнка: Бравая Рахель (Рохля) Залман-Зеликовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бравая Рахель (Рохля) Залман-Зеликовна

Работа или профессия
Неизвестно
Торопец, Торопецкий муниципальный район, Тверская область
Купец
Смерть
Неизвестно
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