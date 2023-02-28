Бравый Герциг Мовшевич
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1866
Мать ребёнка: Бравая Рахель (Рохля) Залман-Зеликовна
Рождение ребёнка
1866
Мать ребёнка: Бравая Рахель (Рохля) Залман-Зеликовна
Рождение ребёнка
1873
Мать ребёнка: Бравая Рахель (Рохля) Залман-Зеликовна
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Кисельгоф Рона Герциковна
Мать ребёнка: Бравая Рахель (Рохля) Залман-Зеликовна
Рождение ребёнка
1879
Сын: Бравый Хаим-Бер
Мать ребёнка: Бравая Рахель (Рохля) Залман-Зеликовна
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Шлифинсон Малка Герциковна
Мать ребёнка: Бравая Рахель (Рохля) Залман-Зеликовна
Рождение ребёнка
1885
Сын: Бравый Самуил
Мать ребёнка: Бравая Рахель (Рохля) Залман-Зеликовна
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Шейнкер Фрада Герциковна
Мать ребёнка: Бравая Рахель (Рохля) Залман-Зеликовна
Рождение ребёнка
09.07.1891
Мать ребёнка: Бравая Рахель (Рохля) Залман-Зеликовна
Велиж, Велижский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бравая Рахель (Рохля) Залман-Зеликовна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Торопец, Торопецкий муниципальный район, Тверская область
Купец
Смерть
Неизвестно