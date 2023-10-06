Щербак Александра Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербак Александра Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЯЯ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1853

Сын: Щербак Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Щербак Матвей Антипович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.04.1855

Дочь: Ирина Матвеевна

Отец ребёнка: Щербак Матвей Антипович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.02.1857

Сын: Щербак Алексей Матвеевич

Отец ребёнка: Щербак Матвей Антипович

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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