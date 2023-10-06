Щербак Александра Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.01.1853
Отец ребёнка: Щербак Матвей Антипович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.04.1855
Дочь: Ирина Матвеевна
Отец ребёнка: Щербак Матвей Антипович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.02.1857
Отец ребёнка: Щербак Матвей Антипович
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно