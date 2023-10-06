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Щербак Алексей Матвеевич

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

15.02.1857

Дата смерти

05.11.1894

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1857

Отец: Щербак Матвей Антипович

Мать: Щербак Александра Емельяновна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
18.08.1874

Жена: Максимовская Матрона Платоновна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.01.1877

Дочь: Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Максимовская Матрона Платоновна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.10.1878

Сын: Щербак Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Максимовская Матрона Платоновна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.06.1882

Дочь: Агрипина Алексеевна

Мать ребёнка: Максимовская Матрона Платоновна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.07.1883

Дочь: Ольга Алексеевна

Мать ребёнка: Максимовская Матрона Платоновна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.11.1885

Дочь: Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Максимовская Матрона Платоновна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.11.1885

Дочь: Варвара Алексеевна

Мать ребёнка: Максимовская Матрона Платоновна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.10.1888

Сын: Щербак Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Максимовская Матрона Платоновна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.05.1890

Сын: Щербак Степан Алексеевич

Мать ребёнка: Максимовская Матрона Платоновна

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
05.11.1894
Харьковская губерния, Российская империя
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