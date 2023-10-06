Щербак Алексей Матвеевич
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения15.02.1857
Дата смерти05.11.1894
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1857
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
18.08.1874
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.01.1877
Дочь: Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Максимовская Матрона Платоновна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.10.1878
Сын: Щербак Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Максимовская Матрона Платоновна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.06.1882
Дочь: Агрипина Алексеевна
Мать ребёнка: Максимовская Матрона Платоновна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.07.1883
Дочь: Ольга Алексеевна
Мать ребёнка: Максимовская Матрона Платоновна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.11.1885
Дочь: Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Максимовская Матрона Платоновна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.11.1885
Дочь: Варвара Алексеевна
Мать ребёнка: Максимовская Матрона Платоновна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.10.1888
Мать ребёнка: Максимовская Матрона Платоновна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.05.1890
Мать ребёнка: Максимовская Матрона Платоновна
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
05.11.1894
Харьковская губерния, Российская империя