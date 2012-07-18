Фукина (Бычкова) Аза Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.07.1943
Дата смерти18.07.2012
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1943
Рождение ребёнка
10.01.1964
Дочь: Харламова (Фукина) Елена Борисовна
Отец ребёнка: Фукин Борис Владимирович
Рождение ребёнка
18.09.1968
Дочь: Саввина Ирина Борисовна
Отец ребёнка: Фукин Борис Владимирович
Рождение ребёнка
18.09.1968
Дочь: Савина Ирина Борисовна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
18.07.2012