Фукина (Бычкова) Аза Алексеевна 18.07.1943 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фукина (Бычкова) Аза Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.07.1943

Дата смерти

18.07.2012

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1943

Отец: Бычков Алексей Федорович

Мать: Бычкова (Потрохова) Таисия Васильевна

Рождение ребёнка
10.01.1964

Дочь: Харламова (Фукина) Елена Борисовна

Отец ребёнка: Фукин Борис Владимирович

Рождение ребёнка
18.09.1968

Дочь: Саввина Ирина Борисовна

Отец ребёнка: Фукин Борис Владимирович

Рождение ребёнка
18.09.1968

Дочь: Савина Ирина Борисовна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
18.07.2012

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