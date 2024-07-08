Бычков Алексей Федорович 1904 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бычков Алексей Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

27.03.1953

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.07.1943

Дочь: Фукина (Бычкова) Аза Алексеевна

Мать ребёнка: Бычкова (Потрохова) Таисия Васильевна

Смерть
27.03.1953
Умер от черепно мозговой травмы в результате разбойного нападения. был дважды женат, данные по первой семье неизвестны

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