Бычков Алексей Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти27.03.1953
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.07.1943
Дочь: Фукина (Бычкова) Аза Алексеевна
Мать ребёнка: Бычкова (Потрохова) Таисия Васильевна
Смерть
27.03.1953
Умер от черепно мозговой травмы в результате разбойного нападения. был дважды женат, данные по первой семье неизвестны