Харламова (Фукина) Елена Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1964
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.08.1985
Сын: Харламов Павел Михайлович
Отец ребёнка: Харламов Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
29.07.1989
Дочь: Кутенева (Харламова) Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Харламов Михаил Николаевич
Орёл, город Орёл, Орловская область