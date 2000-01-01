Котов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котов Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Котов Анисим

Мать: Котова Ксения Осиповна

Рождение ребёнка
1819

Сын: Котов Иван

Мать ребёнка: Котова Фёкла Ивановна

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Матрёна

Мать ребёнка: Котова Фёкла Ивановна

Рождение ребёнка
1826

Сын: Котов Евстигней

Мать ребёнка: Котова Фёкла Ивановна

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Устинья

Мать ребёнка: Котова Фёкла Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котова Фёкла Ивановна

Смерть
Неизвестно
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