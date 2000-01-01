Котов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Котов Анисим
Мать: Котова Ксения Осиповна
Рождение ребёнка
1819
Сын: Котов Иван
Мать ребёнка: Котова Фёкла Ивановна
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Матрёна
Мать ребёнка: Котова Фёкла Ивановна
Рождение ребёнка
1826
Сын: Котов Евстигней
Мать ребёнка: Котова Фёкла Ивановна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Устинья
Мать ребёнка: Котова Фёкла Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Котова Фёкла Ивановна
Смерть
Неизвестно