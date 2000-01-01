Котов Евстигней
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Котов Иван
Мать: Котова Фёкла Ивановна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Котова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Котова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Котов Егор
Мать ребёнка: Котова Анна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Котова Анна Алексеевна
Смерть
Неизвестно