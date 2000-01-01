Котов Евстигней — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котов Евстигней

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Котов Иван

Мать: Котова Фёкла Ивановна

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Котова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Котова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
1853

Сын: Котов Егор

Мать ребёнка: Котова Анна Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котова Анна Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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