Котова Фёкла Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Сын: Котов Иван
Отец ребёнка: Котов Иван
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Матрёна
Отец ребёнка: Котов Иван
Рождение ребёнка
1826
Сын: Котов Евстигней
Отец ребёнка: Котов Иван
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Устинья
Отец ребёнка: Котов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Котов Иван
Смерть
Неизвестно