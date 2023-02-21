Котова Фёкла Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова Фёкла Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1800 г.р.

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Сын: Котов Иван

Отец ребёнка: Котов Иван

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Матрёна

Отец ребёнка: Котов Иван

Рождение ребёнка
1826

Сын: Котов Евстигней

Отец ребёнка: Котов Иван

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Устинья

Отец ребёнка: Котов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котов Иван

Смерть
Неизвестно
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