Котова (Леонова) Ксения Осиповна
Место рождения
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Улита
Отец ребёнка: Котов Анисим
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Агриппина?
Отец ребёнка: Котов Анисим
Рождение ребёнка
1800
Сын: Котов Иван
Отец ребёнка: Котов Анисим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Котов Анисим
Смерть
Неизвестно