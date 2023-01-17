Котова (Леонова) Ксения Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова (Леонова) Ксения Осиповна

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Место рождения

Лаврово, город Ефремов, Тульская область

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1769 г.р.

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Лаврово, город Ефремов, Тульская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Улита

Отец ребёнка: Котов Анисим

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Агриппина?

Отец ребёнка: Котов Анисим

Рождение ребёнка
1800

Сын: Котов Иван

Отец ребёнка: Котов Анисим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котов Анисим

Смерть
Неизвестно
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