Волковичер Ицка Израилевич
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смерти23.07.1890
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бланк (Вольковичер) Роза (Рохе) Ицковна (Ицковичева)
Мать ребёнка: Мама
Рождение ребёнка
1859
Сын: Волковичер Янкель Ицкович
Мать ребёнка: Мама
Рождение ребёнка
1863
Мать ребёнка: Мама
Смерть
23.07.1890
Москва, город федерального значения Москва