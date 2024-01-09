Волковичер Ицка Израилевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волковичер Ицка Израилевич

Место рождения

Могилев, Могилёвская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

23.07.1890

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Могилев, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бланк (Вольковичер) Роза (Рохе) Ицковна (Ицковичева)

Мать ребёнка: Мама

Рождение ребёнка
1859

Сын: Волковичер Янкель Ицкович

Мать ребёнка: Мама

Рождение ребёнка
1863

Сын: Волковичер Вольф Ицкович

Мать ребёнка: Мама

Могилев, Могилёвская область
Смерть
23.07.1890
Москва, город федерального значения Москва

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