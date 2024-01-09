Мама
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бланк (Вольковичер) Роза (Рохе) Ицковна (Ицковичева)
Отец ребёнка: Волковичер Ицка Израилевич
Рождение ребёнка
1859
Сын: Волковичер Янкель Ицкович
Отец ребёнка: Волковичер Ицка Израилевич
Рождение ребёнка
1863
Отец ребёнка: Волковичер Ицка Израилевич
Могилев, Могилёвская область