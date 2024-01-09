Мама — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМама

Мама

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бланк (Вольковичер) Роза (Рохе) Ицковна (Ицковичева)

Отец ребёнка: Волковичер Ицка Израилевич

Рождение ребёнка
1859

Сын: Волковичер Янкель Ицкович

Отец ребёнка: Волковичер Ицка Израилевич

Рождение ребёнка
1863

Сын: Волковичер Вольф Ицкович

Отец ребёнка: Волковичер Ицка Израилевич

Могилев, Могилёвская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.