Иван Григорьев
Место рожденияд.Пенезево
Дата рожденияДо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.06.1793
Сын: Фёдор Иванов
Мать ребёнка: Ефимия Иосифова
д.Пенезево
Рождение ребёнка
01.10.1796
Сын: Роман Иванов
Мать ребёнка: Ефимия Иосифова
д.Пенезево
Рождение ребёнка
23.03.1799
Дочь: Матрона Иоаннова
Мать ребёнка: Ефимия Иосифова
д.Пенезево
Рождение ребёнка
23.03.1799
Сын: Гавриил Иванов
Мать ребёнка: Ефимия Иосифова
д.Пенезево
Рождение ребёнка
06.06.1800
Сын: Илларион Иоаннов
Мать ребёнка: Ефимия Иосифова
д.Пенезево
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефимия Иосифова
Смерть
Неизвестно