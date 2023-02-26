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Иван Григорьев

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Место рождения

д.Пенезево

Дата рождения

До 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1775

Отец: ?

Мать: ?

д.Пенезево
Рождение ребёнка
02.06.1793

Сын: Фёдор Иванов

Мать ребёнка: Ефимия Иосифова

д.Пенезево
Рождение ребёнка
01.10.1796

Сын: Роман Иванов

Мать ребёнка: Ефимия Иосифова

д.Пенезево
Рождение ребёнка
23.03.1799

Дочь: Матрона Иоаннова

Мать ребёнка: Ефимия Иосифова

д.Пенезево
Рождение ребёнка
23.03.1799

Сын: Гавриил Иванов

Мать ребёнка: Ефимия Иосифова

д.Пенезево
Рождение ребёнка
06.06.1800

Сын: Илларион Иоаннов

Мать ребёнка: Ефимия Иосифова

д.Пенезево
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимия Иосифова

Смерть
Неизвестно
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