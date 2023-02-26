Роман Иванов
Место рожденияд.Пенезево
Дата рождения01.10.1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1796
Отец: Иван Григорьев
Мать: Ефимия Иосифова
д.Пенезево
Рождение ребёнка
До 1813
Сын: Зиновий Романов
Мать ребёнка: Марина Иванова
д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.04.1831
Сын: Василий Романов
Мать ребёнка: Марина Иванова
д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
22.01.1833
Жена: Марина Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1837
Сын: Ермолай Романов
Мать ребёнка: Марина Иванова
д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно