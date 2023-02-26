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Роман Иванов

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Место рождения

д.Пенезево

Дата рождения

01.10.1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1775 г.р.

Мать

До 1775 г.р.

Жена

До 1813 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1796

Отец: Иван Григорьев

Мать: Ефимия Иосифова

д.Пенезево
Рождение ребёнка
До 1813

Сын: Зиновий Романов

Мать ребёнка: Марина Иванова

д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.04.1831

Сын: Василий Романов

Мать ребёнка: Марина Иванова

д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
22.01.1833

Жена: Марина Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1837

Сын: Ермолай Романов

Мать ребёнка: Марина Иванова

д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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