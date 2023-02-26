Ермолай Романов
Место рожденияд.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Роман Иванов
Мать: Марина Иванова
д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.11.1856
Жена: Дария Стефанова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.09.1857
Дочь: Фёкла Ермолаева
Мать ребёнка: Дария Стефанова
д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно