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Ермолай Романов

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Место рождения

д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1796 г.р.

Мать

До 1813 г.р.

Жена

1836 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Роман Иванов

Мать: Марина Иванова

д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.11.1856

Жена: Дария Стефанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.09.1857

Дочь: Фёкла Ермолаева

Мать ребёнка: Дария Стефанова

д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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