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Дария Стефанова

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Место рождения

Силуяновского приказа Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1837 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Силуяновского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.11.1856

Муж: Ермолай Романов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.09.1857

Дочь: Фёкла Ермолаева

Отец ребёнка: Ермолай Романов

д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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