Дария Стефанова
Место рожденияСилуяновского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Силуяновского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.11.1856
Муж: Ермолай Романов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.09.1857
Дочь: Фёкла Ермолаева
Отец ребёнка: Ермолай Романов
д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно