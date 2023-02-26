Анна Григорьева
Место рожденияд.Пенезево
Дата рожденияДо 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.08.1795
Сын: Лаврентий Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Исидоров
д.Узривицы
Рождение ребёнка
10.02.1805
Дочь: Агафия Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Исидоров
Рождение ребёнка
10.02.1805
Сын: Власий Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Исидоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофей Исидоров
Смерть
Неизвестно