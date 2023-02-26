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Анна Григорьева

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Место рождения

д.Пенезево

Дата рождения

До 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1776

Отец: ?

Мать: ?

д.Пенезево
Рождение ребёнка
12.08.1795

Сын: Лаврентий Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Исидоров

д.Узривицы
Рождение ребёнка
10.02.1805

Дочь: Агафия Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Исидоров

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.02.1805

Сын: Власий Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Исидоров

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофей Исидоров

Смерть
Неизвестно
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