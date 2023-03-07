Мардяхина Варвара Васильевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1826 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1826 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1845 ст.
Вязовка, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1863 ст.
Отец ребёнка: Мардяхин Ульян Варфоломеевич
Смерть
Неизвестно