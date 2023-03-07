Мардяхина Варвара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМардяхина Варвара Васильевна

Мардяхина Варвара Васильевна

avatar

Место рождения

Наяновка

Дата рождения

Вычислено 1826 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1825 г.р.

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1826 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.02.1845 ст.

Муж: Мардяхин Ульян Варфоломеевич

Вязовка, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1863 ст.

Сын: Вахромов Яков Ульянович

Отец ребёнка: Мардяхин Ульян Варфоломеевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close