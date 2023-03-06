Литвякова Устинья Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛитвякова Устинья Афанасьева

Литвякова Устинья Афанасьева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.12.1913 ст.

Сын: Литвяков Василий Захарович

Отец ребёнка: Литвяков Захар Лукьянов

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.08.1915 ст.

Дочь: Мария Захаровна

Отец ребёнка: Литвяков Захар Лукьянов

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Литвяков Захар Лукьянов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close