Литвякова Устинья Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.12.1913 ст.
Сын: Литвяков Василий Захарович
Отец ребёнка: Литвяков Захар Лукьянов
Рождение ребёнка
12.08.1915 ст.
Дочь: Мария Захаровна
Отец ребёнка: Литвяков Захар Лукьянов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно