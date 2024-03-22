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Литвяков Захар Лукьянов

Место рождения

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Литвяков Лукьян Емельянов

Мать: Литвякова Пелагея Фаддева

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.12.1913 ст.

Сын: Литвяков Василий Захарович

Мать ребёнка: Литвякова Устинья Афанасьева

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Военная служба
С 1914 по 1918
Рядовой штаба 38 дивизии
Рождение ребёнка
12.08.1915 ст.

Дочь: Мария Захаровна

Мать ребёнка: Литвякова Устинья Афанасьева

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Литвякова Устинья Афанасьева

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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