Литвяков Захар Лукьянов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.12.1913 ст.
Сын: Литвяков Василий Захарович
Мать ребёнка: Литвякова Устинья Афанасьева
Военная служба
С 1914 по 1918
Рядовой штаба 38 дивизии
Рождение ребёнка
12.08.1915 ст.
Дочь: Мария Захаровна
Мать ребёнка: Литвякова Устинья Афанасьева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно