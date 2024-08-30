Ступина Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ступина Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

21.06.1843

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ступин Александр Матфеевич

Рождение ребёнка
23.10.1838

Дочь: (Ступина) Евгения Александровна

Отец ребёнка: Ступин Александр Матфеевич

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
11.11.1839

Сын: Ступин Николай Александрович

Отец ребёнка: Ступин Александр Матфеевич

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
10.08.1842

Дочь: (Ступина) Любовь Александровна

Отец ребёнка: Ступин Александр Матфеевич

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
21.06.1843
Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

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