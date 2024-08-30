Ступина Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смерти21.06.1843
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.10.1838
Дочь: (Ступина) Евгения Александровна
Отец ребёнка: Ступин Александр Матфеевич
Рождение ребёнка
11.11.1839
Сын: Ступин Николай Александрович
Отец ребёнка: Ступин Александр Матфеевич
Рождение ребёнка
10.08.1842
Дочь: (Ступина) Любовь Александровна
Отец ребёнка: Ступин Александр Матфеевич
Смерть
21.06.1843