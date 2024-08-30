Ступин Александр Матфеевич
Место рождения
Дата рождения27.08.1815
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1815
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.10.1838
Дочь: (Ступина) Евгения Александровна
Мать ребёнка: Ступина Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
11.11.1839
Сын: Ступин Николай Александрович
Мать ребёнка: Ступина Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
10.08.1842
Дочь: (Ступина) Любовь Александровна
Мать ребёнка: Ступина Екатерина Ивановна