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Ступин Александр Матфеевич

Место рождения

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

27.08.1815

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1815

Отец: Ступин-Воробьев Матфей Гаврилович

Мать: Ступина Дарья Семеновна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ступина Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
23.10.1838

Дочь: (Ступина) Евгения Александровна

Мать ребёнка: Ступина Екатерина Ивановна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
11.11.1839

Сын: Ступин Николай Александрович

Мать ребёнка: Ступина Екатерина Ивановна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
10.08.1842

Дочь: (Ступина) Любовь Александровна

Мать ребёнка: Ступина Екатерина Ивановна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

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