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Лукашева Анастасия Ивановна

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Место рождения

Новоселица, Чернівецька область

Дата рождения

1853

Дата смерти

После 1912

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1826 г.р.

Дети

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: Мария Лукашева

Новоселица, Чернівецька область
Гражданство
С 1853
Новоселица, Чернівецька область
Россия
Место жительства
С 1853 по 1912
Новоселица, Чернівецька область
Работа или профессия
С 1853 по 1861
Новоселица, Чернівецька область
Крепостная помещичья крестьянка
Работа или профессия
С 1861
Новоселица, Чернівецька область
Царанка
Рождение ребёнка
12.06.1892 ст.

Дочь: Куниц Анна Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Новоселица, Чернівецька область
Крещение
14.06.1892 ст.
Новоселица, Чернівецька область
Место жительства
С 1912
Маршинцы, Чернівецька область
Смерть
После 1912
Маршинцы, Чернівецька область
Похороны
После 1912
Маршинцы, Чернівецька область
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