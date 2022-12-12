Лукашева Анастасия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиПосле 1912
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: Мария Лукашева
Гражданство
С 1853
Россия
Место жительства
С 1853 по 1912
Работа или профессия
С 1853 по 1861
Крепостная помещичья крестьянка
Работа или профессия
С 1861
Царанка
Рождение ребёнка
12.06.1892 ст.
Дочь: Куниц Анна Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Крещение
14.06.1892 ст.
Место жительства
С 1912
Смерть
После 1912
Похороны
После 1912