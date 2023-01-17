Мария Лукашева
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смерти08.02.1893 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: Крояла Мария
Крещение
1826
Работа или профессия
С 1826 по 1861
Крепостная помещичья крестьянка
Гражданство
С 1826 по 08.02.1893 ст.
Россия
Место жительства
С 1826 по 08.02.1893 ст.
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Лукашева Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Работа или профессия
С 1861 по 08.02.1893 ст.
Крестьянка (царанка)
Смерть
08.02.1893 ст.
Похороны
10.02.1893 ст.