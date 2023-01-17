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Мария Лукашева

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Место рождения

Новоселица, Чернівецька область

Дата рождения

1826

Дата смерти

08.02.1893 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

До 1789 г.р.

Дети

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: Крояла Мария

Новоселица, Чернівецька область
Крещение
1826
Новоселица, Чернівецька область
Работа или профессия
С 1826 по 1861
Новоселица, Чернівецька область
Крепостная помещичья крестьянка
Гражданство
С 1826 по 08.02.1893 ст.
Новоселица, Чернівецька область
Россия
Место жительства
С 1826 по 08.02.1893 ст.
Новоселица, Чернівецька область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Лукашева Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Новоселица, Чернівецька область
Работа или профессия
С 1861 по 08.02.1893 ст.
Новоселица, Чернівецька область
Крестьянка (царанка)
Смерть
08.02.1893 ст.
Новоселица, Чернівецька область
Похороны
10.02.1893 ст.
Новоселица, Чернівецька область
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