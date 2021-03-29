Ситдиков Зиннятулла Хайруллинович
Место рождения607540, Нижегородская область, Краснооктябрьский р-н, с. Ключищи, ул. Школьная, 37
Дата рождения12.07.1955
Дата смерти29.03.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1955
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.06.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
29.03.2021
Похороны
Неизвестно