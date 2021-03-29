Ситдиков Зиннятулла Хайруллинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ситдиков Зиннятулла Хайруллинович

Место рождения

607540, Нижегородская область, Краснооктябрьский р-н, с. Ключищи, ул. Школьная, 37

Дата рождения

12.07.1955

Дата смерти

29.03.2021

Пол

Мужской

Отец

1932 г.р.

Мать

1929 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1955

Отец: Ситдиков Хайрулла Ситдик Улы

Мать: Ситдикова Хафизя Садретдин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.06.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
29.03.2021
Похороны
Неизвестно

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