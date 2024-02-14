Ситдикова Хафизя Садретдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ситдикова Хафизя Садретдин

Место рождения

Ключищи

Дата рождения

1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1955 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ситдиков Хайрулла Ситдик Улы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ситдиков Хайрулла Ситдик Улы

Рождение ребёнка
12.07.1955

Сын: Ситдиков Зиннятулла Хайруллинович

Отец ребёнка: Ситдиков Хайрулла Ситдик Улы

Рождение ребёнка
21.10.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ситдиков Хайрулла Ситдик Улы

Рождение ребёнка
01.07.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ситдиков Хайрулла Ситдик Улы

Рождение ребёнка
27.11.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ситдиков Хайрулла Ситдик Улы

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
Неизвестно

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