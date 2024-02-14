Ситдикова Хафизя Садретдин
Место рожденияКлючищи
Дата рождения1929
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.07.1955
Сын: Ситдиков Зиннятулла Хайруллинович
Отец ребёнка: Ситдиков Хайрулла Ситдик Улы
Рождение ребёнка
21.10.1961
Рождение ребёнка
01.07.1963
Рождение ребёнка
27.11.1966
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
Неизвестно