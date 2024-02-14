Ситдиков Хайрулла Ситдик Улы
Место рожденияд.Ключищи(Суыксу)Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Дата рождения1932
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: Ибрагимов Сетдек
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.07.1955
Сын: Ситдиков Зиннятулла Хайруллинович
Мать ребёнка: Ситдикова Хафизя Садретдин
Рождение ребёнка
21.10.1961
Рождение ребёнка
01.07.1963
Рождение ребёнка
27.11.1966
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно