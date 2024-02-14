Ситдиков Хайрулла Ситдик Улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ситдиков Хайрулла Ситдик Улы

Место рождения

д.Ключищи(Суыксу)Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.

Дата рождения

1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1904 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1955 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Ибрагимов Сетдек

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ситдикова Хафизя Садретдин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ситдикова Хафизя Садретдин

Рождение ребёнка
12.07.1955

Сын: Ситдиков Зиннятулла Хайруллинович

Мать ребёнка: Ситдикова Хафизя Садретдин

Рождение ребёнка
21.10.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ситдикова Хафизя Садретдин

Рождение ребёнка
01.07.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ситдикова Хафизя Садретдин

Рождение ребёнка
27.11.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ситдикова Хафизя Садретдин

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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