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Мишин Иван Астафьев

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Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1905

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мишин Астафий Степанов

Мать: Мишина Васса Иванова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.08.1898 ст.

Сын: Мишин Андрей Иванов

Мать ребёнка: Мишина Параскева Иванова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.11.1905 ст.

Сын: Мишин Феодор Иванов

Мать ребёнка: Мишина Параскева Иванова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мишина Параскева Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1905
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