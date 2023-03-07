Мишин Иван Астафьев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1905
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мишин Астафий Степанов
Мать: Мишина Васса Иванова
Рождение ребёнка
16.08.1898 ст.
Сын: Мишин Андрей Иванов
Мать ребёнка: Мишина Параскева Иванова
Рождение ребёнка
07.11.1905 ст.
Сын: Мишин Феодор Иванов
Мать ребёнка: Мишина Параскева Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мишина Параскева Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1905