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Мишина Васса Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

03.06.1879 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 1850

Сын: Мишин Ефим Астафьев

Отец ребёнка: Мишин Астафий Степанов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.03.1866 ст.

Дочь: Мария Астафьева

Отец ребёнка: Мишин Астафий Степанов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.10.1868 ст.

Сын: Мишин Андрей Астафьев

Отец ребёнка: Мишин Астафий Степанов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мишин Иван Астафьев

Отец ребёнка: Мишин Астафий Степанов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мишин Астафий Степанов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
03.06.1879 ст.
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: от слабости
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