Мишина Васса Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1830
Дата смерти03.06.1879 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 1850
Сын: Мишин Ефим Астафьев
Отец ребёнка: Мишин Астафий Степанов
Рождение ребёнка
27.03.1866 ст.
Дочь: Мария Астафьева
Отец ребёнка: Мишин Астафий Степанов
Рождение ребёнка
10.10.1868 ст.
Отец ребёнка: Мишин Астафий Степанов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мишин Иван Астафьев
Отец ребёнка: Мишин Астафий Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.06.1879 ст.
Причина смерти: от слабости