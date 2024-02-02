Багаутдинова Фахарниса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Багаутдинова Фахарниса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1938

Сын: Багаутдинов Ильгиз Исмаилович

Отец ребёнка: Багаутдинов Ильгиз

Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Багаутдинова Мария Ильгизовна

Отец ребёнка: Багаутдинов Ильгиз

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Багаутдинов Исхак Ильгизович

Отец ребёнка: Багаутдинов Ильгиз

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Багаутдинов Еткар Ильгизович

Отец ребёнка: Багаутдинов Ильгиз

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Багаутдинова Рая

Отец ребёнка: Багаутдинов Ильгиз

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Багаутдинов Атгам Ильгизович

Отец ребёнка: Багаутдинов Ильгиз

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Багаутдинова Сайма Ильгизовна

Отец ребёнка: Багаутдинов Ильгиз

Смерть
Неизвестно
Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
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