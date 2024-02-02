Багаутдинова Фахарниса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.02.1938
Сын: Багаутдинов Ильгиз Исмаилович
Отец ребёнка: Багаутдинов Ильгиз
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Багаутдинова Мария Ильгизовна
Отец ребёнка: Багаутдинов Ильгиз
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Багаутдинов Исхак Ильгизович
Отец ребёнка: Багаутдинов Ильгиз
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Багаутдинов Еткар Ильгизович
Отец ребёнка: Багаутдинов Ильгиз
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Багаутдинова Рая
Отец ребёнка: Багаутдинов Ильгиз
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Багаутдинов Атгам Ильгизович
Отец ребёнка: Багаутдинов Ильгиз
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Багаутдинова Сайма Ильгизовна
Отец ребёнка: Багаутдинов Ильгиз
Смерть
Неизвестно