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Багаутдинов Ильгиз

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1938

Сын: Багаутдинов Ильгиз Исмаилович

Мать ребёнка: Багаутдинова Фахарниса

Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Багаутдинова Мария Ильгизовна

Мать ребёнка: Багаутдинова Фахарниса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Багаутдинов Исхак Ильгизович

Мать ребёнка: Багаутдинова Фахарниса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Багаутдинов Еткар Ильгизович

Мать ребёнка: Багаутдинова Фахарниса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Багаутдинова Рая

Мать ребёнка: Багаутдинова Фахарниса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Багаутдинов Атгам Ильгизович

Мать ребёнка: Багаутдинова Фахарниса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Багаутдинова Сайма Ильгизовна

Мать ребёнка: Багаутдинова Фахарниса

Смерть
Неизвестно
Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
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