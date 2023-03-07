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Туманов Терентий Фотиевич

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

03.04.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1886

Отец: Туманов Фотий Яковлевич

Мать: Туманова Евдокия Филатова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
12.?.1906

Жена: Туманова Евгения (Елена) Авдеева

Рождение ребёнка
08.08.1907

Дочь: Наталья Терентьевна

Мать ребёнка: Туманова Евгения (Елена) Авдеева

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
18.08.1911

Дочь: Наталья Терентьевна

Мать ребёнка: Туманова Евгения (Елена) Авдеева

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
02.01.1915

Сын: Туманов Афанасий Терентьевич

Мать ребёнка: Туманова Евгения (Елена) Авдеева

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
28.03.1919

Сын: Туманов Вов Александр Терентьевич

Мать ребёнка: Туманова Евгения (Елена) Авдеева

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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