Туманов Терентий Фотиевич
Место рождения
Дата рождения03.04.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1886
Отец: Туманов Фотий Яковлевич
Бракосочетание
12.?.1906
Рождение ребёнка
08.08.1907
Дочь: Наталья Терентьевна
Мать ребёнка: Туманова Евгения (Елена) Авдеева
Рождение ребёнка
18.08.1911
Дочь: Наталья Терентьевна
Мать ребёнка: Туманова Евгения (Елена) Авдеева
Рождение ребёнка
02.01.1915
Сын: Туманов Афанасий Терентьевич
Мать ребёнка: Туманова Евгения (Елена) Авдеева
Рождение ребёнка
28.03.1919
Сын: Туманов Вов Александр Терентьевич
Мать ребёнка: Туманова Евгения (Елена) Авдеева
Смерть
Неизвестно